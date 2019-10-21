市場觀望英國脫歐協議能否獲國會通過，但由於工黨和北愛民主統一黨都表明反對，順利脫歐的可能性不大，就像前首相文翠珊3度闖關失敗一樣。但脫歐成功是額外獎賞，失敗也不會對全球金融市場有大影響；倒是中國經濟數字上不慍不火，但前景存在隱憂而當局卻全無刺激之意，令市場對全球經濟前景更感憂慮。

中國第3季經濟增長6％，低於預期的6.1％及前值的6.2％。但工業和零售表現不差，9月工業增加值同比增長5.8%，預估為4.9%，前值為4.4%；9月社會消費品零售總額升7.8％，符合預期，除汽車以外的消費品零售額31,097億元，增長9%表現亮麗。中國1至9月城鎮固定資產投資同比增長5.4%，預估為5.5%，前值為5.5%，而1至9月房地產開發投資按年升10.5％，與1至8月持平。

內房銷售明年上半年料轉弱

對於中國經濟數據，不少分析都認為有很多矛盾的地方，可信度成疑。但中央至少允許增長由6.4%降至6.2%，最新僅6%，筆者還是傾向相信。整體來看，工業出現止跌勢頭，零售消費仍維持較高增長，固投表現較弱，房地產開發投資增速平穩，格局不差，至少遠達不到大舉開閘放水的門檻。

只是從當前數字來看，似乎最好的情景也就是穩中放緩，但也有可能會進一步轉弱。以往經濟由固投和出口拉動，現在則是房地產加內需。房地產投資仍是支撐中國經濟的最重要動力，沒有之一，但近月增速開始趨跌，首7月為10.9%，首9月放緩至10.5%。從全國銷售面積下跌、房企融資渠道又受限來看，投資增速撐不了多久。即使不大可能斷崖式下跌，但明年上半年還是會顯著轉弱。

內地消費模式轉趨審慎

至於內需，以9月份的社消數據來看也存在問題。撇除汽車雖然高達9％，但從分類來看，僅餐飲類、糧油及食品類、化妝品類增速高於9％。前兩者合共零售額達5111億元，一方面是民眾增加外出用膳的好勢頭，但肯定亦與豬肉價格倍升有關。

至於一些非必需品消費，例如酒類由首9個月的升6.9％，單計9月則放緩至4.2％（正常來說，吸煙數量會偏穩定，估計是飲酒減少，跟白酒股第3季業績放緩脗合）；金銀珠寶類由1至9月升0.6％，大幅放緩至-6.6％。相反，回升的多為必需品，如服裝、通訊設備、家具、建築裝潢材料等。消費模式轉趨審慎。

5G概念股處大型上落市

另外，今年還有減稅支撐消費，上半年個人所得稅同比下降30.6%，主要是去年個人所得稅提高起徵點、調整稅率的政策翹尾和今年增加六項附加扣除的減稅效應疊加釋放。若明年沒有進一步減稅措施，個人可支配收入增速便會放緩，也不利消費。

通訊設備（手機為主）進入旺季，明年也有5G網絡正式啟用，一些落後股也可冷吼，中興通訊（0763）可小注低吸短炒。今年上半年市場熱炒5G，但到三大中資電訊商開始用戶登記，反而無以為繼。筆者估計5G概念股維持大型上落市格局，以中興為例就介乎18元至26元，暫難擺脫今年炒上後的高低位。由於股價已回落了2個月，市靜之下終有炒作。短線有機會再上，但沒有趨勢的股份炒上落，宜貼近支持位才入市。

[張兆聰 還看今朝]