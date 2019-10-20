大昌行（1828）上周二開市前停牌，表示將公布一項私有化計劃，今日終公布細節。聯交所公告顯示，大昌行股東中信泰富建議以每股3.7元的收購價，對大昌行進行私有化。以大昌行停牌前報2.69元計，收購溢價達37.6%。中信同時建議，於明日起恢復大昌行股份買賣。

公告顯示，大昌行總計發行18.9億股份，中信持有股權57%，其餘43%則為計劃股東持有。是次私有化涉及8.17億股，估計私有化總計需30.2億元現金，中信擬透過由華僑永亨銀行進行定期貸款融資，以支付此筆現金。中信提出的收購價3.7元，若與大昌行截至最後交易日的前30個交易日均價比較，則有高達55%的溢價。

中信表示，大昌行現有商業模式的結構及運營短板日益凸顯，而要實現長期發展和保持競爭力，公司業務轉型勢在必行，但轉型帶來的風險或對公司表現造成負面影響。此外，大昌行股票的流動性長期處於低位。中信表示，現時為計劃股東提供機會，希望以有大幅溢價的退出價格為其實現對大昌行的投資回報。

中信續指，大昌行仍是中信泰富的重要業務，將實現其長期戰略價值。當大昌行成為私營實體後，中信泰富將全面掌控大昌行的未來發展戰略，更加靈活地管理其業務。