豐盛服務（0331）公布，以7.049億元向大股東豐盛創建旗下的Legend Success Investments Limited，該公司營運物業管理公司包括富城集團及僑樂集團，並管理包括沙田第一城、數碼港、環保園、科學園、會展廣場 、K11及海濱花園等知名物業項目。

今次交易代價為7.049億元，當中5.64億元以現金支付，非現金代價1.409億元將發行豐盛服務可轉換優先股償付，該批可轉換優先股發行價為每股3.226元，較豐盛服務上周五收市價3.27元僅些微折讓，並可轉換成相當於4367.6萬股。

豐盛服務所收購的物管公司截至2019年6月底年度收入為5.27億元，較2018年度的5.087億元增加3.7%﹔年內溢利為5993.6萬元，較2018年度的5630.6萬元增加6.4%。

集團指，一直有意尋求機會進一步擴大業務規模及提升收入來源多樣性，相信收購帶來正面財務影響，且為其發展的重要一步﹔進一步提升收入來源，減低與機電工程分部相關的一般週期性風險﹔可能實現交叉銷售協同效益等。

以往豐盛服務亦向母公司豐盛創建收購業務，包括去年以5.02億元向豐盛創建收購清潔及洗衣業務。據豐盛創建官網介紹，目前集團除了豐盛服務、富城集團及僑樂集團外，尚獨立擁有大眾安全警衛、香島園藝、新域保險顧問三項業務。