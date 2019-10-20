譽滿國際（8212）今日公布將繼續停牌，而早前一份售出逾7億股份的認購協議已經失效。譽滿國際於今年6月初與Satinu Assets Limited訂立認購協議，後者擬以1917萬元認購譽滿7.67億股份，配發新股後相當於33.3%股權，該收購人為一名獨立第三方。認購完成的先決條件中，包括上市委員會需批准認購股份上市，公告顯示，譽滿期限之前未能取得全部必要批准，因此協議已失效。

認購完成有三項條件，即於股東大會上批准配發方案、獲得上市委員會批准，以及取得政府或監管機構或第三方的必要同意，期限為今年9月30日之前達成。譽滿於今年6月初開始停牌，同月底公司接獲交易所通知，指將啟動除牌程序，認為公司營運低迷、多數業務已經終止，以及資產水平不足以維持上市。譽滿隨後曾提出聆訊覆核。

譽滿今日發布的公告顯示，聯交所於本月18日再向公司發函，指GEM上市委員會認為公司未能維持充足水平的經營，或擁有足夠價值的有形資產，以保證股份繼續上市，將決定維持上市部的除牌決定。譽滿表示，仍在審閱決定函件，將與公司的專業顧問討論，然後考慮採取進一步行動，如要求將決定提交GEM上市覆核委員會進行進一步及最終覆核。