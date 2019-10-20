第六屆世界互聯網大會於烏鎮舉行，會議上發布了《國家數字經濟創新發展試驗區實施方案》，並據方案，決定向六省授牌為「國家數字經濟創新發展試驗區」，正式啟動試驗區創建工作，先行先試。

獲授牌的六省包括浙江省、河北省（雄安新區）、福建省、廣東省、重慶市、四川省。

國家發改委副秘書長任志武表示，將加大政策探索力度，爭取6個試驗區早日實現更大的突破。要激活新要素，探索數據生產要素高效配置機制，大力推進政務數據共享開放，打通政府和企業間數據流通通道；培育新動能，降低企業轉型門檻，縮短轉型周期；探索新治理，加快政府數字化轉型，包容審慎發展平臺經濟、共享經濟新業態；建設新設施，系統性布局寬帶以及電子證照、電子檔案等平臺建設，打造服務群眾的新型基礎設施等。

會議要求，試驗區要堅持新發展理念，堅持推動高質量發展，深化供給側結構性改革為主線，結合各自優勢和結構轉型特點，在數字經濟要素流通機制、新型生產關系、要素資源配置、產業集聚發展模式等方面開展大膽探索，充分釋放新動能。

同時，浙江省相關負責人介紹了浙江實施數字經濟「一號工程」推進數字經濟發展的經驗和做法。