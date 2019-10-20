中國央行行長易綱日前出席第40屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議時表示，中國將繼續推動金融業開放，包括取消外資金融機構的股比限制，為中外金融機構提供平等的競爭環境。

根據央行今日發布的官方新聞，易綱表示，近年來多邊貿易體系遇到嚴峻挑戰，中國願與各方合作，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體系。他續指，中國將與各方共同努力，推動相關改革，使基金組織份額能夠客觀反映國際經濟格局的現實情況。易綱同時指，中國高度重視與低收入國家的合作，在促進低收入國家經濟和社會發展上取得了積極成果。並與基金組織建立了聯合能力建設中心，為低收入國家提供了大量培訓。

外電路透社早前報道，易綱於會上表示，中美貿易戰的潛在升級以及政策不確定性，是全球經濟面對的主要風險，他同時表示市場力量（market force）正將人民幣維持在一個穩健的水平。路透社引述易綱給國際貨幣基金（IMF）指導委員會的一份聲明，他於其中表示，對於IMF未能再調整其股權結構，以認可中國逐步加強的影響力以及其他快速成長的經濟體，中國感到十分失望。

易綱聲明續指，人民幣自8月初以來的貶值是市場造成，其中因素亦包括貿戰不斷升級帶來的壓力。他表示，市場對於人民幣匯率的上下波動已經愈發接受；而從基本面以及市場供需判斷，人民幣匯率現時處在一個穩健的水平。

是屆IMF會議於本周五及周六召開在華盛頓召開，央行行長易綱及副行長陳雨露均有出席。根據央行新聞，會議指出，在政策空間有限、債務水平高企並上升、金融脆弱性高居不下的背景下，全球經濟面臨的風險偏向下行。會議強調，各方應實施所有恰當政策，應使用財政空間來支持需求。會議同意繼續監督金融脆弱性和金融穩定面臨的風險，並在必要時加以應對，包括運用宏觀審慎工具。