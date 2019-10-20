財政司司長陳茂波今日以「屋漏逢夜雨」為題發表網誌，指政府正研究推出第三輪紓緩措施，冀減輕受外圍經濟下行及本地社會事件打擊的行業面對的壓力，呼籲銀行業應抱著「同舟共濟」的精神，不要「落雨收遮」，在符合其信貸政策和風險管理原則下，盡力支持本港中小企對資金周轉的需求。

他指出，政府一直強調適時推出「逆周期」措施，目的是要抵禦今次全球經濟下行的風浪。八月中宣布一系列總計191億元的紓困措施，連同今年初財政預算案中提出總額429億元的一次性紓困措施，合共約620億元，預計可達至約2個百分點的經濟提振作用。同時，政府將加快一些小型工程項目的進度，創造更多就業機會。面對外圍經濟下行以及本地社會事件，令本港經濟，特別是運輸、物流、旅遊、零售及餐飲等行業受到很大打擊，政府正研究推出第三輪紓緩措施，冀減輕相關行業面對的壓力。

他呼籲，銀行業應抱著「同舟共濟」的精神，不要「落雨收遮」，在符合本身信貸政策和風險管理原則下，盡力支持本港中小企對資金周轉的需求。金管局最近亦設立了「銀行業中小企貸款協調機制」，銀行界代表在上周舉行的首次會議回應積極。另外，金管局上周宣布放寬「逆周期緩衝資本」要求，由2.5%下調至2%，以釋放銀行體系內過去累積的緩衝資本，估計可讓銀行釋放約2000至3000億港元的額外放貸額度。

他又指，不少海外各界人士都關注香港的情況及局勢發展，政府會盡力制止暴力，又申明《基本法》對香港資金自由流動及進出的承諾，以及政府會極力維護「一國兩制」全面和有效落實。