內地媒體近日流傳，深圳銀保監局向業界發出有關保險通的「徵求意見稿」，本報今日取得這份文件，明確指出會在深圳前海設立「跨境保險創新服務中心」，容許持牌保險機構進駐，向內地居民銷售港澳保險產品。

這份文件名為《前海跨境保險創新服務中心設立方案（徵求意見稿）》，尚未有明確時間表，目標是在前海設跨境保險服務中心，服務內容包括保險諮詢、銷售、理賠及承續保等。資金流動方面參照股票互聯互通的方式，屬閉環操作，在境內以人民幣繳交保費，一旦有賠償，由前海服務中心代為收取外幣理賠款，再轉為人民幣，匯入客戶的內地銀行賬戶。

據文件指，前海跨境保險中心可購買的產品，主要分三大類，一是不設現金價值的險種，如跨境車險、意外險等；二是與投保人健康相關，如醫療保、危疾保等；三是符合港澳可扣稅政策，如自願醫保及延期年金。

實施方面，將是「兩步走」的方式。第一步，僅提供內地居民現有香港保單的理賠服務 。 第二步，全方位發展保險代理諮詢、銷售及理賠服務，真正實現保險產品互聯互通。

立法會保險界議員陳健波指出，原本業界爭取在前海、橫琴及南沙建立跨境保險服務中心，現時內地明確在前海落戶。其他細則與香港業界的預期相若，而在可購買產品方面，除了業界建議的醫療保外，意見稿亦加入可扣稅產品，相信業界會歡迎這一點。不過，香港業界原希望外資保險公司可直接進駐內地的服務中心，但現時按文件意思，需由符合條件的持牌保險中介機構進駐。

保監局發言人接受本報查詢時表示，在大灣區設立跨境保險創新服務中心，提供跨境保險產品諮詢、銷售和理賠等服務，可以實現大灣區保險互聯互通，對大灣區融合發展意義重大。

保監局沒有正面回應上述文件，但指出現時不少大灣區居民都喜歡到香港投保，為促進大灣區的居民或在大灣區生活或就業的港人更方便在大灣區處理保單事宜，毋須為辦理各類手續而奔走兩地，保監局正在與內地對口單位商討以試點形式，容許香港保險公司在區內設立售後服務中心。這些售後服務中心處理索償個案及客戶諮詢，並有序地擴大至收取保費和理賠程序。長遠而言，保監局會硏究如何在大灣區推進「保險通」的跨境銷售機制。

現時制度下，內地居民如要購買本港的保險產品，銷售過程必需要在香港完成，即他們要親身來港簽署文件。鑑於近日本港持續出現示威活動，據業界透露，內地居民減少來港買保險的活動亦大減。本周三，保監局行政總裁張雲正表示，第三季訪港旅客購買保單金額按年錄得雙位數跌幅。

根據保監局的數字，今年上半年，內地訪港居民的個人業務新造保單保費為263億元，較去年同期增加18%，佔整體26.4%。去年全年為476億元，佔整體個人業務新造保單保費29.4%。最高峰時為2016年，當年內地居民的個人業務新造保單保費達727億元，佔總數40.6%。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，現時內地壽險產品種類較少，一旦落實保險通，將可吸引更多內地居民購買本港保險產品，他指出，隨著內地人均GDP不斷上升，人壽保需求將會出現爆發性增長。

明報記者 廖毅然