內地第三季經濟增長差過預期，市場憂慮全球經濟放緩，道指周五下跌255點或0.95%，收報26770點。道指成份股波音在美股中段被爆出，公司的2016年內部即時通訊紀錄顯示，有職員或在737 MAX的安全性問題上誤導美國聯邦航空管理局（FAA），波音即插跌6.79%，拖累道指169點，成為跌市原凶。

周五標指跌11點或0.39%；納指跌67點或0.83%；一周累計，道指跌0.17%；標指、納指則分別升0.54%及0.4%。

強生公司宣布，在美國召回部分嬰兒爽身粉產品，早前美國食品及藥物管理局(FDA)驗出強生嬰兒爽身粉含微量石棉，強生大插6.2％，拖累道指57點。另外，科技公司表現疲弱，Netflix股價跌6.2％；facebook、亞馬遜、Alphabet跌2.2％、1.6％及0.4％。

港股ADR方面，港股比例指數跌131點或0.5%；恒指夜期報26677點，低水43點。騰訊（0700）ADR折合報326.67元，較港收市低1.31%；建行（0939）ADR折合報6.2元，較港收市低1.02%，「三桶油」ADR受壓，中海油（0883）、中石油（0857）及中石化（0386）ADR折合報11.77元、4.03元及4.59元，較港收市低0.93%、0.84%及0.42%。