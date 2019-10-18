近日三星被爆出旗下超過10款手機存在21個安全漏洞，當中4個更被評為高風險，匯豐銀行旗下支付工具PayMe今日向用戶發出電郵，指三星最近承認Galaxy S10系列手機使用Android Fingerprint時存在安全漏洞，PayMe現已不再支援Samsung Galaxy S10、Galaxy S10+、Galaxy S10e、Galaxy Note 10、Galaxy Note 10+的指紋認證功能，直到三星發布修復程序，以保護客戶，避免任何潛在的欺詐風險。

PayMe指，受影響用戶可以繼續正常使用PayMe，但需要輸入交易密碼以進行交易。

滙豐發言人深夜發聲明，指「系統保安是我們的首要考慮。Samsung 最近已確認 Galaxy 10 系列裝置出現指紋認證漏洞，我們立即暫停了受影響裝置的指紋認證功能以保障客戶免受任何潛在的欺詐風險。受影響的裝置包括 Samsung Galaxy S10、Galaxy S10+、Galaxy S10e、Galaxy Note 10 及 Galaxy Note 10+。我們會密切留意及檢視事態發展，直至 Samsung 成功修復漏洞才考慮重啟指紋認證功能。客戶仍可使用流動保安編碼登入香港滙豐流動理財應用程式、Reward+ 及香港滙豐投資全速易應用程式，客戶亦可繼續如常地使用PayMe服務，但需要輸入交易密碼以確保能安全地進行交易。」