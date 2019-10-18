中手游科技（0302）明起至下周四(24日)招股，招股價為每股2.19元至2.83元，一手2000股計，入場費為5717.04元。中手游計劃發售4.61億股，當中1成為公開發售。公司將在10月31日正式掛牌，以招股區間中位數2.51元計，預計上市集資淨額為10.37億元，當中5成用作擴大IP遊戲發行業務，4成用作手遊生態相關併購活動。中金公司及法巴為聯席保薦人。

今年上半年中手游的五大收益手遊中，只有一款為自有IP内部研發；其餘兩款為集團獲IP授權後，再交予第三方遊戲開發商製作的遊戲；另外兩款則是第三方遊戲開發商授權代理的遊戲。問及會否提升自有IP遊戲佔比，董事長兼首席執行官肖健表示，自研IP遊戲的佔比一定會提升，會着重開發長生命周期的MMO遊戲（大型多人在線遊戲），但未來趨勢仍然是外部獲取IP後，再訂製發行遊戲的模式為主，這模式的遊戲佔比會超過5成。

近期香港經濟及社會氣氛較差，對於中手游選擇來港上市原因，副董事長冼漢迪表示，公司對香港資本市場有信心，形容近期的困難只屬短暫性，公司以前曾在美國上市，而香港接近內地市場，集團超過95%業務均在中國，從時差、資訊流動及資金等考慮，認為香港是較合適的地方。

集團上半年研發開支佔收入約4%，洗解釋，部份遊戲交由第三方開發，所以部份遊戲研發開支並沒有併表。問及集團海外發展步伐，肖健表示，集團獲得部份IP授權遊戲的全球發行權，例如真三國無雙、創世之爭等手遊，集團會作全球發行，而非只推銷到單一海外地區。

記者：李哲毅

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