港交所公布，2020年1月1日起，上市委員會正式收回之前授予上市部審批GEM上市申請的權力，同時發布相關的《GEM上市規則》修訂。

港交所指，於今年1月宣布設立全新的獨立覆核委員會，作為上市委員會所作決定的最終覆核機關，相關修訂已於7月6日生效，聯交所因此將於2020年1月1日起，收回上市部審批GEM上市申請的權力。

於2017年6月，聯交所於「檢討創業板及修訂《創業板規則》及《主板規則》諮詢文件」（創業板諮詢文件）中提及準備將審批時稱創業板的上市申請的權力交回創業板上市委員會，當中主要是考慮到2008年後上市部要處理的創業板上市申請大大增加，因此創業板申請人的上市時間未必能縮短；及有意見指部分市場人士濫用當時的《創業板上市規則》，創業板上市委員會的集體市場專業知識當有利於創業板上市申請的審批，即使創業板上市委員會工作量會因此而加重，這做法還是利多於弊。

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