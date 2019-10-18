據《彭博》報道，受部分投資者關注，運動鞋在中國成為熱門商品之一，不過「炒鞋」熱潮潛在風險已引起金融監管者的關注。《新浪財經》的報道指出，人行上海分行日前以《警惕「炒鞋」熱潮防範金融風險》為題發布一份金融簡報，提到球鞋轉賣出現「炒鞋熱」，「炒鞋」平台實為「擊鼓傳花」式資本遊戲，提醒各機構高度關注，採取有效措施防範此類風險。

《彭博》指出，根據中國互聯網商業服務商北京貴士信息科技有限公司（QuestMobile）的數據，中國每月有超過1000萬活躍用戶頻繁使用線上轉售的應用程式，雖然貿易戰影響中國眾多產品，不過具有收藏價值的運動鞋就熱賣起來，亦引起美國部分運動鞋交易平台的注意。

人行上海分行的金融簡報提到，中國已有逾10個「炒鞋」平台，開始呈現證券化趨勢，有大量參與者及交易量，而且價格波動劇烈等，「炒鞋」行業背後可能存在非法集資、非法吸收公眾存款、金融詐騙、非法傳銷等涉眾型經濟金融違法問題，值得警惕。該行要求各個義務機構需加強涉及「炒鞋」平台的資金交易監測，強化對「炒鞋」平台風險特徵的識別，如發現或是有合理理由懷疑平台參與洗錢等犯罪活動，應及時提交可疑交易報告。

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