港股隨外圍高開62點後，內地公布的GDP遜預期，拖累恒指倒跌，恒指始終未能升穿27000點關，最高只見26985點，升136點，而臨近尾市更跌幅擴大至198點，低見26650點。港股收市跌128點或0.48%，報26719點，成交金額770億元；國指跌48點或0.45%，報10540點。

走勢上，恒指暫受制於100天線(27040點)，不過10天線已升穿20天及50天線。

石藥（1093）升2.96%，收報17.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點。蒙牛（2319）跌3.12%，收報31.1元，是跌幅最大的藍籌；建行（0939）跌0.79%，收報6.26元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。

恒指下跌，主要受金融股拖累。內地第三季GDP遜預期，市場預期第四季將會跌穿6%，內銀股下跌，工行（1398）跌1.09%，收報5.42元；建行跌0.79%；交行（3328）跌1.49%，收報5.28元；中行（3988）跌0.63%，收報3.17元。內險股亦下挫，平保（2318）跌0.32%，收報94.6元；中人壽（2628）跌1.05%，收報18.76元。

內房股亦下跌，潤地（1109）跌1.36%，收報36.2元；碧桂園（2007）跌0.18%，收報10.84元；中海外（0688）無升跌，收報26.2元。

受惠施政報告而連日上升本地地產股回吐，恒地（0012）跌1.94%，收報38元；新地（0016）跌0.86%，收報115.1元；新世界發展（0017）跌1.25%，收報11.04元；長實集團（1113）跌0.74%，收報53.4元；信置（0083）跌2.28%，收報12.02元。物業代理股美聯（1200）收市跌5.8%，報1.28元。

受惠的銀行股亦下跌，恒生（0011）跌1.27%，收報163.3元；匯控（0005）跌0%，收報60.9元；中銀香港（2388）跌0.56%，收報26.8元。

一周表現方面，恒指過去5個交易日累升1.56%或411點，表現最佳的藍籌為石藥，累升8.6%，其後為新世界、創科（0669）分別升6.56%及6.3%，而表現最差的是恒隆地產（0101），累跌4.2%，其後為聯通（0762）及中石化（0386），分別跌4.1%及1.7%。

國指過去5個交易日累升0.83%或87點，表現最佳的同樣是石藥，其後為龍湖（0960）、融創（1918），分別升4.1%及3.7%，而表現最差的海通證券（6837），累跌4.5%，其後為中信証券（6030）、中國建材（3323）分別跌4.1%及3.23%。

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