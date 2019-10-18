【逆轉勢頭】佐丹奴第三季及首三季同店跌10.3%及9.1%
文章日期：2019年10月18日 12:43
佐丹奴（0709）公布第三季同店銷售額跌10.3%，較2018年第三季同店跌2.8%進一步擴大，首三季同店銷售額則跌9.1%，更是逆轉去年同期升2.9%的勢頭。
集團各區的第三季及首三季銷售額近乎全線報跌，僅得中東錄得升幅。集團第三季及首三季整體銷售額分別為10.75億元及36.17億元，按年分別下跌8.59%及10.38%；若按固定匯率換算，第三季銷售額則下跌7.1%。
當中港澳的第三季及首三季銷售額分別跌25.22%及16.07%，僅1.69億元及5.9億元﹔中國第三季及首三季銷售額分別為2.08億元及7.37億元，跌17.13%及20.7%﹔亞太其他地區第三季及首三季銷售額分別為3.49億元及11.56億元，跌6%及3%﹔台灣第三季及首三季銷售額分別為1.29億元及4.3億元，跌9.15%及13.65%；中東第三季及首三季銷售額為1.53億元及4.97億元，升14.18%及5.97%。
截至九月底，集團總分店數，為2380間，較去年九月底2407間減少27間，當中港澳分店維持75間，內地加盟店及直營店分別631間及276間，前者按年增加4間，後者按年減少29間。
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