港股今早隨外圍高開62點，最多曾升136點，不過內地公布的第三季GDP遜預期，市場預計第四季GDP將會跌穿6%，恒指由升轉跌最多72點，半日跌24點或0.09%，報26824點，成交金額391億元；國指升3點或0.04%，報10592點。

石藥（1093）升3.55%，收報17.5元，是升幅最大的藍籌，信置（0083）跌1.95%，收報12.06元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.48%，收報332.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；領展（0823）跌1.53%，收報83.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

內地GDP遜預期兼前景遭看淡，內銀內險股普遍下跌。內銀股，工行（1398）跌0.55%，收報5.45元；建行（0939）無升跌，收報6.31元；交行（3328）跌0.56%，收報5.33元；中行（3988）跌0.31%，收報3.18元。內險股，平保（2318）跌0.11%，收報94.8元；中人壽（2628）跌0.53%，收報18.86元。

內地同時亦公布1-9月房地產投資按年上漲10.5%，與前月累計按年上漲幅度相同。內房股方面，潤地（1109）跌0.68%，收報36.45元；碧桂園（2007）升0.18%，收報10.88元；中海外（0688）升0.38%，收報26.3元。

香港方面，本地地產股近日受惠施政報告而向上，不過今日有回吐。美銀美林指，雖然新措施可為樓價帶來支持，但認為信置已跑贏同業，並將其評級由「買入」降至「中性」，信置跌1.95%。不過該行唱好的恒地（0012）、新地（0016）均下跌，恒地跌1.29%，收報38.25元；新地跌0.6%，收報115.4元；新世界發展（0017）跌0.89%，收報11.08元；長實集團（1113）跌0.28%，收報53.65元。

地產代理股美聯（1200）亦回吐3.6%，收報1.31元。早段曾再創近3個月新高，高見1.4元，升2.9%，而低位則為1.3元，跌4.4%。

傳國家油氣管網公司最快今日掛牌，摩通認為對中石油（0857）有利，予「增持」評級，目標價6.82元。不過中石油在內的三桶油均下跌。中石油)跌0.24%，收報4.08元；中海油（0883）無升跌，收報11.94元；中石化（0386）跌0.65%，收報4.62元。

昨日連同台股台積電一同因iPhone11 銷情而向上的瑞聲（2018）今日有回吐，半日跌0.43%，收報45.85元；相反，另一手機設備股舜宇（2382）升1.36%，收報118.9元。

其他貿易相關股方面，萬洲（0288）升0.53%，收報7.63元；申洲國際（2313）跌0.83%，收報107.7元；創科實業（0669）升0.69%，收報58.2元。

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