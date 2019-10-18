國泰（0293）公布，國泰航空與國泰港龍航空9月份合共載客242.6961萬人次，同比跌7.1%，乘客運載率下跌7.2個百分點至 73.6%，以可用座位千米數計算的運力則增加 9.8%。今年首9個月的載客量較去年同期上升 1.3%，而運力則增加6.9%。

另外，兩航空公司上月運載的貨物及郵件合17.2637萬公噸，較去年同期減少4.4%，運載率下跌 3.7個百分點至 65.5%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力升0.1%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為5.3%。今年首9個月，載貨量較去年同期減少 6.8%，運力升0.7%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌7%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，客運業務於9月份面對的挑戰依然艱難，市場氛圍偏弱，尤以訪港旅遊為甚，因而影響客運收入。他又指，中國市場的表現尤受影響，原是旅遊高峰期的十一國慶假期，今年需求非常疲弱。印度航線得益往來北美的強勁需求，成為主要亮點。市場競爭激烈，加上短期內過境旅客比例增加，令客運收益率持續受壓。

他提到，今年年底底前的訪港機位預訂情況仍然遠遜往年同期的水平，其中又以中國內地及其他亞洲市場的情況最為嚴重，預期下半年業績將會較上 半年遜色。集團較早前已宣佈一系列短期措施，包括按需求下滑調整今年10月底至明年3月底的冬季航班運力。

國泰半日收報10.06元，跌1.18%。

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