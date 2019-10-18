港股跟隨美股向上，白宮經濟顧問庫德洛稱中美「雙方都有很大的動力，雙方都有協議」，恒指今早高開62點或0.24%，報26910點，成交金額17億元；國指今早高開16點或0.16%，報10604點。

創科實業（0669）升2.08%，報59元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌1.25%，報11.1元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.06%，報76.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；工行（1398）跌0.55%，報5.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

受惠施政報告刺激的本地地產股個別發展，新世界發展（0017）升0.54%，報11.24元；長實集團（1113）跌0.46%，報53.55元；恒地（0012）升0.52%，報38.95元；新地（0016）跌0.09%，報116元；信置（0083）升0.33%，報12.34元。昨日勁升的美聯（1200）開市報1.35元，微跌0.7%。

六福集團（0590）公布第二財季（7至9月）零售業務銷售表現，整體同店銷售按年下跌37%，當中港澳同店銷售跌39%，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售增長分別為跌43%及25。內地第2季同店銷售亦跌25%，其黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售增長分別跌28%及18%。開市報20.3元，跌0.24%。

特步（1368）公布第三季同店銷售按年增長約10%，包括線上線下渠道的零售銷售按年增長約20%，零售折扣水平為75折至78折，零售存貨周轉約四個月。開市報5.28元，跌0.56%。

中銀香港（2388）重申，按揭業務是該行重點業務之一，按揭業務策略並無改變，按揭審批如常進行，以滿足置業人士的需求。此外，由即日起，客戶可於該行申請全新的按揭保險計劃。中銀香港升0.56%，報27.1元。另外兩間銀行藍籌，恒生（0011）無升跌，報165.4元，匯控（0005）升0.16%，報61元。