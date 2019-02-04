美股向上重上27000關，港股ADR則跌26點或0.1%，報26822點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.35%，折合報329.84元；匯控（0005）升0.13%，折合報60.98元；建行（0939）跌0.3%，折合報6.29元。

今日焦點股份可留意：

白宮經濟顧問庫德洛稱，達成第一階段協議整體而言是一件好事，他又稱對於中美貿易談判，「大家不應該如此悲觀」，「雙方都有很大的動力，雙方都有協議」。

六福集團（0590）公布第二財季（7至9月）零售業務銷售表現，整體同店銷售按年下跌37%，當中港澳同店銷售跌39%，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售增長分別為跌43%及25。內地第2季同店銷售亦跌25%，其黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售增長分別跌28%及18%。

特步（1368）公布第三季同店銷售按年增長約10%，包括線上線下渠道的零售銷售按年增長約20%，零售折扣水平為75折至78折，零售存貨周轉約四個月。

中銀香港（2388）重申，按揭業務是該行重點業務之一，按揭業務策略並無改變，按揭審批如常進行，以滿足置業人士的需求。此外，由即日起，客戶可於該行申請全新的按揭保險計劃。

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