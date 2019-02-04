英國首相約翰遜與歐盟達成脫歐協議，不過面臨北愛爾蘭盟友反對，將在周六的英國議會面臨嚴峻考驗。氣份緩和，加上美股業績期連串公司的業績大多表現不俗，例如大摩固定收入業務增長21%，高過分析師預期的下降5%。美股道指高開30點後，最多曾升110點，升穿27000點，高見27112點。

道瓊斯工業平均指數收漲23點，升幅0.09%，報27025點。標普500指數收漲8點，升幅0.28%，報2997點。納斯達克綜合指數收漲32點，或0.41%，報8156點。

聯合健康保險升2.82%，報243.67美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻45點，而IBM跌5.5%，報134.26元，拖低道指53點。

科技股方面，蘋果收市報235.28元，升0.38%，谷歌母公司Alphabet收市報1252.8元，升0.78%，亞馬遜收市報1787.48元，升0.56%，Facebook收市報190.39元，升0.44%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.1%，報393點。德國DAX指數收跌0.12%，報12654點；法國CAC 40指數跌0.42%，報5673點；英國富時100指數收漲0.21%，報7182點。