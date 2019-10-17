英國與歐盟達成脫歐協議。不過，協議是否能夠通過，在很大程度上取決於北愛爾蘭的民主統一黨(DUP)會否行使否決權，而約翰遜必須獲得該黨派的支持才能使協議獲得通過。

愛爾蘭媒體RTE的記者Tony Connelly率先發Twitter表示英國脫歐協議已經達成。

其後歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）亦發Twitter指，「有志者事竟成--我們達成了協議！這對歐盟和英國來說都是一項公平和平衡的協議，而且也證明了我們對尋找解決方案的承諾。我建議歐盟委員會批准這項協議」。

英國首相約翰遜亦發Twitter指，「我們達成了一項偉大的新協議，收回了控制權。現在，議會應該在周六讓英國脫歐得以實現，以便我們可以轉而處理其他優先事項，例如生活成本、英國國民醫療服務(NHS)、暴力犯罪和我們的環境」 。

在有關達成協議的消息公佈後，DUP發言人對英國與歐盟之間達成的英國脫歐協議回應指，DUP對英國脫歐協議的立場未變。事實上，迄今為止，對於任何暗示其支持約翰遜協議的暗示，DUP都表示強烈抵制。

外電報道，根據當前議會的席位分布，很可能意味著下一步將是不信任投票和提前大選，而英鎊估計也將出現大幅的震盪。

英國工黨領袖科爾賓回應指，就我們所見約翰遜的協議比文翠珊的更糟，又指應該否決約翰遜的「出賣協議」，認為解決英國脫歐的最佳途徑是舉行第二次公投。