六福集團（0590）公布第二財季（7至9月）零售業務銷售表現，整體同店銷售按年下跌37%，當中港澳同店銷售跌39%，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售增長分別為跌43%及25。內地第2季同店銷售亦跌25%，其黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售增長分別跌28%及18%。

集團指出，由於基數較高、金價高企、香港社會事件以及中美貿易戰持續影響市場氣氛，令整體同店銷售下跌37%，中國及港澳市場的8月同店銷售是表現最差的月份。

港澳市場方面，高金價、高基數效應及近期社會活動令訪港旅客人數大幅下滑，同店銷售下跌39%，珠寶首飾產品銷售量及平均件價皆有雙位數字跌幅。六福又指，10月首兩周同店銷售因訪港旅客跌幅擴大而進一步下跌，已採取自然流失方法以節省員工成本，未有任何裁員計劃，期望與員工共渡時艱，同時亦積極與香港業主商討下調租金，店舖續約與否將視乎店舖在新租金下是否仍有盈利而定。集團預計，全年續約租金將有單位數字跌幅，下一財政年度有望為雙位數字跌幅。

內地市場方面，集團指出，受金價高企及中美貿易戰令宏觀經濟環境欠佳影響，整體同店銷售跌25%，珠寶首飾產品銷售量下跌雙位數字，平均件價就有單位數字升幅，10月首兩周自營店及品牌店同店銷售較第2季有所改善。

集團期內在內地淨增設94間六福店舖，當中95間品牌店及淨減少1間自營店，至9月底止內地市場共有1894間店舖，料2020財政年度於內地市場店舖淨增長將不少於200間，大部份為低層級城市品牌店。截至9月底，集團在世界各地合共設有1957間六福店舖，其中自營店佔210間，136間設於內地、51間設於香港、12間設於澳門及11間設於海外。

記者：蕭嘉聰

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