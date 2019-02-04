施政報告放寬按保限制以刺激樓市，港股今早高開144點後受地產銀行股等帶動，最多曾升292點創近1個月高，不過尾市多隻地產股升幅大為收窄，恒指收市升184點或0.69%，報26848點，成交金額721億元，較上日減少12%；國指升56點或0.53%，報10588點。

新世界發展（0017）升3.9%，收報11.18元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌2.13%，收報17.46元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點匯控（0005）升1.33%，收報60.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻35點。

雖然新措施下吸引更多一手買家以建期付款，不過，地產股高位有獲利回吐，四大地產商當中，除了新世界收市能夠貼近高位之外，恒地（0012）、新地（0016）、長實集團（1113）均於抽高後跌回開市價附近或跌穿開市價。恒地收市升1.31%，收報38.75元；新地升0.78%，收報116.1元；長實集團升0.28%，收報53.8元；信置（0083）升0.33%，收報12.3元。

銀行股則表現較好，未有抽高後反回開市價水平，恒生（0011）升1.85%，收報165.4元；匯控（0005）升1.33%，收報60.9元；中銀香港（2388）升1.32%，收報26.95元。

憧憬樓市成交增加，代理股美聯集團（1200）以全日最高位1.36元收市，升20.3%。

中美貿易方面，收市前，內地商務部稱中美經貿團隊正就協議的文本保持密切溝通，多隻貿易股尾市抽升，舜宇（2382）升2%，收報117.3元；申洲國際（2313）升0.18%，收報108.6元；萬洲（0288）升0.26%，收報7.59元。瑞聲（2018）尾市亦回升2.11%，收報46.05元，今早該股已因大行唱好iPhone11銷情而向上。

中金公司（3908）折讓7%配股，收報14.78元，挫4.8%，最多曾挫6%，低見14.6元。騰訊（0700）2017年曾獲中金配發2.01億股H股新股，配股價為13.8元，騰訊無升跌，收報331元。

閱文集團（0772）和迪士尼中國宣布雙方將就迪士尼公司旗下「星球大戰」品牌開啟內容合作，共同創作推出首部星戰中文網絡文學，閱文集團曾升最多8.3%，高見31.2元，見近2個月高，收市報30.15元，升4.6%。

綠新親水膠體（1084）首日上市，開市報1.77元，最高高見1.78元，較招股價1.16元，高53.4%，收市報1.35元，升16%。

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