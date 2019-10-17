安我保險（Avo Insurance）取得首個虛擬一般保險牌照，今日正式開業，推出三隻產品，包括電子錢包保險、癌症危疾保險，以及旅遊保險。執行董事及行政總裁黃子遜表示，該行主要針對年青市場，因為現有產品較貴和複雜，希望簡化產品選取有用的保障部分，降低保費為以往未有受保障的人提供服務。她期望，Avo可在三至四年內收支平衡。

黃子遜表示，電子錢包保險是目前市場獨有的產品，保障電子錢包或信用卡，因任何未經授權而產生的交易損失。現時電子購物流行，從合作伙伴數據顯示，客戶對電子錢包保障有需求，另外信用卡亦有不少被他人盜用的交易。

該行亦有推出旅遊保險，黃子遜指他們保留最有需要保險的項目，可降低保費，其中亞洲地區保險最平的計劃為每日39元起，為市場最低。除此以外，該行亦計劃推出生活相關的其他保險產品，亦正在與不少平台商討合作。

Avo大股東為亞洲保險，黃子遜指亞洲保險主要是商用保險，而個人保險的設計和訂價不太相同，向Avo提供的支援主要在產品設計方向，而另一股東高瓴資本，其投資不少科技公司，可合作創造生態圈。

記者：歐陽偉昉

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