恒指升198點，收報26862點，成交金額410億元。美股昨晚整固但恒指夜期上升，已預示今早會有理想表現，結果在本地地產股帶動下持續向好，恒指已迫近27000點關口。從牛熊證分佈來看，熊證重貨區集中在27000點至27500點，牛證街貨則相當有限，密集區處於26000點，短線挾升的誘因相當大。

本地地產股今早升幅介乎2%至4%，美聯（1200）升11%表現最強。市場對於放寬按保上限非常樂觀。筆者雖今早推介美聯表現也對版，但坦白說大家心態都是炒一轉。現在無法上車的人士財力相對有限，即使他們可能薪金頗高，具備強勁的供款能力，但首期卻是相當緊絀，若業主或發展商加價5%至10%便可能無法上車。因此，期望他們追價推高樓市其實可能性不大，故地產股經過連續兩日急升之後值博率大減，料再升多3%至5%便會有頗大阻力。

現在市況比較尷尬，恒指到達阻力位27000點，但動力卻來自匯控（0005）和地產股、港資股，中資股反而動力減弱。後市發展可能是中資股整固後向上突破，也可能是27000點附近行人止步，再次步入上落市。部署上，現在可能強勢股、落後股一齊買，前者可選美團（3690）、金界（3918）等，投機性買入新東方在線（1797）、東方教育（0667），候低買醫藥、汽車、內房等，落後則可冷吼昆侖能源（0135）。

昆能剛宣布收購金鴻控股(000669.SZ)旗下從事燃氣供應與管理、以及燃氣運輸管道及加壓站經營業務的17家公司若干股權，交易總額為人民幣16.55億元，收購有助于公司在目標市場快速形成規模，發揮公司天然氣業務上下游一體化的體制和機制優勢。

集團股價長期表現欠佳，但在今早大升前，股價貼近5年低位。一方面天然氣價格趨升，同時國家油氣管網公司或于10月18日掛牌，第一階段被納入的資產包括4MPA及以上的天然氣管道以及附屬設施、6.4MPA及以上的原油、成品油管道、部分地下儲氣庫和LNG接收站。若管道資產價值因而獲得充份體現，短線有條件炒上。退一步看，若股價依然乏善可陳，則現水平下跌風險也有限。

張兆聰

明報首席評論員