【季度表現】中海外宏洋首三季經營溢利增九成至68億元
文章日期：2019年10月17日 12:38
中海外宏洋（0081）公布第三季及首三季營業額分別為106.92億元及234.87億元，較去年同期50.03億元及161.92億元，分別增長1.14倍及45.1%﹔第三季及首三季經營溢利分別約29.66億元及68.01億元，較去年同期的13.02億元及35.78億元，分別增加1.28倍及90.1%。
集團指，第三季物業銷售情況滿意，整體合約銷售額共達港幣167.55億元，涉及銷售面積約119萬平方米。
首三季總累計合約銷售額合共453.81億元，涉及銷售面積約356.49萬平方米。另外，於9月底累計認購而有待簽訂買賣合同總額為10.91億元，其總面積為 7.66萬平方米。
第三季集團於清遠、南通、濰坊及泉州合共新購得六塊土地，土地金為36.95億元。
截至9月底集團持有建築面積約2400萬平方米土儲，當中應佔權益為2180萬平方米。
今日早市中海外宏洋偏軟，曾低見3.88元，早市收報3.91元，微跌0.51%。
其他報道：
【港股午市】施政報告刺激樓市 地產股向上 恒指升198點 創1個月高
【施政報告】張建宗：放寬首置按揭是合適之舉 不擔心增負資產個案
【美心風波】唔止持100股？美心太子女伍淑清被揭年收息逾450萬元
【不斷更新】施政報告刺激 地產股包辦藍籌升幅榜 美聯升近2成