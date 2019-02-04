施政報告推出刺激樓市措施，港股今早高開144點後，最多曾升292點，升至9月16日後最高，恒指半日升198點或0.74%，報26862點，成交金額410億元；國指升41點或0.4%，報10574點。

新世界發展（0017）升4.28%，收報11.22元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌1.46%，收報17.58元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.47%，收報76.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點；港交所（0388）跌0.34%，收報235.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

施政報告提出放寬按保，地產股向上，新世界以升4.28%成為升幅最大的藍籌，其他地產股亦佔據升幅榜首十位，恒地（0012）升3.14%，收報39.45元，是第二大升幅；新地（0016）升2.52%，收報118.1元，是第四大升幅；長實集團（1113）升1.77%，收報54.6元，是第八大升幅；信置（0083）升0.33%，收報12.3元，則不入十大。

憧憬樓市成交增加，美聯集團（1200）曾升最多19.4%，高見1.35元，半日收報1.26元，升幅11.5%。

成交增加意味銀行按揭生意有機會增加，銀行股亦向上，恒生（0011）升2.03%，收報165.7元；匯控（0005）升1.33%，收報60.9元；中銀香港（2388）升1.69%，收報27.05元。

中金公司（3908）折讓7%配股，股價半日挫5.6%，收報14.66元，最多曾挫6%，低見14.6元。騰訊（0700）2017年曾獲中金配發2.01億股H股新股，配股價為13.8元，騰訊半日升0.12%，收報331.4元。

閱文集團（0772）和迪士尼中國宣布雙方將就迪士尼公司旗下「星球大戰」品牌開啟內容合作，共同創作推出首部星戰中文網絡文學，閱文集團曾升最多8.3%，高見31.2元，見近2個月高，半日收市報30.25元，升5%。

綠新親水膠體（1084）首日上市，曾高見1.78元，較招股價1.16元，高53.4%，半日收市報1.4元，升20.6%。

瑞聲（2018）升1.88%，收報45.95元。今早中金指，iPhone 11新機出貨量好過市場預期，看好蘋果供應商，而匯證更將瑞聲目標價由30.1元調高至50.6元，調高幅度達68.1%，評級則維持「持有」。

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