美股、港股ADR微跌，不過今早恒指卻錄較高的升幅，今早高開144點或0.55%，報26809點，成交金額19億元；國指今早高開43點或0.42%，報10575點。

新地（0016）升1.91%，報117.4元，是升幅最大的藍籌，旺旺（0151）跌1.28%，報6.18元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.92%，報60.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點；中電（0002）跌0.81%，報79.25元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

延續昨日受施政報告刺激向上的利好，本地地產股早多數向上，新世界發展（0017）升1.49%，報10.92元；長實集團（1113）跌0.84%，報53.2元；恒地（0012）升1.18%，報38.7元；新地升1.91%；信置（0083）跌0.49%，報12.2元。

施政報告放寬按保雖然有助刺激樓市，不過銀行股今

中金（3908）擬以每股14.40元配售1.76億股新H股，集資25.3億元。較上日收市價15.54元折讓約7.34%，佔經發行H股股本約9.245%。集資為業務發展需求及實現戰略佈局。開市報15.4元，跌0.9%。

中人壽（2628）公布，首9個月累計原保險保費收入4970億元人民幣，按年增長6.08%。中人壽無升跌，報18.8元。

安踏體育（2020） 公布最新營運表現，首三季安踏品牌產品之零售金額按年錄得10%至20%的中段增長；FILA品牌產品零售額較錄得50%至55% 的增長；其他品牌產品按年錄得30%至35%的增長。開市報74.05元，跌2.11%。

優品360（2360）公布，截至2019年10月13日（上周日）共有59間零售店被破壞，正與保險公司商討及處理相關賠償方案，如保險公司拒絕賠償或賠償額不足，集團或需承擔相應經濟損失。開市報2.07元，無升跌。

人保（1339）公布，首9個月保費收入4372.74億元人民幣，按年增長11.93%。開市報3.21元，跌0.3%。

中糧肉食（1610）公布，截至9月底止，第三季度生豬出欄量26.5萬頭，按年下跌60.4%；生鮮豬肉銷量3.5萬噸，下跌28.1%。商品豬均價22.22元人民幣。開市報2.44元，跌3.5%。

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