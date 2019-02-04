【開市焦點】港股ADR微跌24點 中金折讓7%配股
文章日期：2019年10月17日 08:53
美股反覆下跌，港股ADR亦微跌24點或0.09%，報26639點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.74%，折合報328.55元；匯控（0005）升0.93%，折合報60.66元；建行（0939）跌0.63%，折合報6.24元。
今日焦點股份可留意：
中金（3908）擬以每股14.40元配售1.76億股新H股，集資25.3億元。較上日收市價15.54元折讓約7.34%，佔經發行H股股本約9.245%。集資為業務發展需求及實現戰略佈局。
中人壽（2628）公布，首9個月累計原保險保費收入4970億元人民幣，按年增長6.08%。
安踏體育（2020） 公布最新營運表現，首三季安踏品牌產品之零售金額按年錄得10%至20%的中段增長；FILA品牌產品零售額較錄得50%至55% 的增長；其他品牌產品按年錄得30%至35%的增長。
優品360（2360）公布，截至2019年10月13日（上周日）共有59間零售店被破壞，正與保險公司商討及處理相關賠償方案，如保險公司拒絕賠償或賠償額不足，集團或需承擔相應經濟損失。
人保（1339）公布，首9個月保費收入4372.74億元人民幣，按年增長11.93%。
中糧肉食（1610）公布，截至9月底止，第三季度生豬出欄量26.5萬頭，按年下跌60.4%；生鮮豬肉銷量3.5萬噸，下跌28.1%。商品豬均價22.22元人民幣。
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