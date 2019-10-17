市場消化企業財報和貿易談判前景，美股向下。美國總統特朗普表示，中國已開始購買美國農產品，他可能11月會晤中國國家主席習近平時和簽署貿易協議。數據方面，9月零售銷售意外出現7個月以來首次下降，市場預期為上升0.3%，但實際結果則是跌0.3%，增添聯儲局實施第三次降息的理由。道指低開52點後表現反覆，最多曾跌81點，高位則升33點，收市向下。

道瓊斯工業平均指數收跌22點，跌幅0.09%，報27001點。標普500指數收跌5點，跌幅0.2%，報2989點。納斯達克綜合指數收跌24點，或0.31%，報8124點。

聯合健康保險跌0.67%，報236.99美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低10點，而強生升1.75%，報135.17元，貢獻道指15點。

科技股方面，蘋果收市報234.37元，跌0.4%，谷歌母公司Alphabet收市報1243元，升0.06%，亞馬遜收市報1777.43元，升0.56%，Facebook收市報189.55元，升0.34%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.15%，報393點。德國DAX指數收漲0.32%，報12670點；法國CAC 40指數跌0.1%，報5696點；英國富時100指數收跌0.61%，報7167點。