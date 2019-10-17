昨日恒指先升後回，大市好淡爭持，個別行業表現較突出，本地股做好。不過，本地股料難成焦點，中資及強勢股仍是主導，而內地A股走勢將左右去向。

恒指高開後最多升194點，高見26,698點回軟，曾經倒跌，但很快回升，午後再上試高位，未能突破，收報26,664點，升160點或0.61%；國指升0.30%，大市成交823.4億元，高於60天平均半成。據《明報》港股數據庫，升跌比率51比49，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔不足半成；陽燭對陰燭為49比51；大市好壞參半，整體表現牛皮，買盤動力稍強。

東方教育宇華趁低吸

本報數據庫追蹤的30個行業，有四成下跌，零售及教育、金屬及礦石跌逾1%表現最差。教育股楓葉教育（1317）公布最新營運數據，股價急挫逾一成；宇華（6169）、東方教育（0667）、新高教（2001）均受壓；不過，新東方在線（1797）破頂升一成，希望教育（1765）升4%，行業並非一面倒向淡。

上周提到教育股以新東方在線、東方教育中線走勢最強，其次為宇華；楓葉教育只是進取博轉勢之選。雖然昨天東方教育、宇華下跌，但仍處上升趨勢，可趁低吸納，止蝕位放在20天線。楓葉急挫，一下子將上半個月的反彈蒸發，這解釋為低殘轉勢的風險及困難。

新世界未脫整固格局

香港行政長官發表《施政報告》，本地股做好，地產相關、房託基金升近2%，本地金融升近1%，在行業的表現居前。地產股動力較強，新世界（0017）的走勢依然對辦看俏；不過地產股包括新世界仍受制於9月高位，尚未擺脫低位整固格局，宜吸不宜追。至於房託，低位反彈未見轉勢；金融股以光控（0165）的表現一枝獨秀，受母公司重組消息帶動，炒味較濃。

不過，本地股相信難以成為焦點，重心依然是中資股及強勢股，體育用品及服飾股安踏（2020）、波司登（3998）、寶勝（3813）再破頂，其他如平安好醫生（1833）、頤海（1579）、海螺創業（0586）亦創新高。中資股的強勢主要受到內地A股向好支持，因此要留意A股表現。

走勢上，滬深300指數再次在3600點之上營造小雙頂，今年2、3月及6、7、8月曾出現；目前指數升至3980點高位受阻回落，20天線3900點為首個支持位，低位3800點不容有失，否則有機會如今年8月跌穿雙頂頸線後急挫。

相反，若然滬深300成功升破4000點關口，則有望如4月般迎來一陣興奮，並可以帶動本港上市中資金融股做好。

[劉思明 數據尋寶]