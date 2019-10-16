華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，放寬按保未會增加銀行體系風險，基於措施已規定未通過壓測的買家需要增加額外保費，相信能有效保障與支持銀行借貸風險，加上全球央行已經實行放寬政策，息口向下，但香港息口仍相對高企，預計未來將向下行，有助緩和買家供款壓力，長遠而言不會帶來太大衝擊，相信政府會因應情況作出相關調整。她又指，現時本地一手市場亦有類似情況如「呼吸計劃」，即由發展商提供的審查全免按揭計劃，在加息周期下相信風險更高，惟現將步進減息周期，加上有保費支撐，相信不會為銀行帶來顯著影響。

大新銀行經濟師溫嘉煒表示，放寬未必會對銀行體系帶來大風險，因為現時樓價高企，按揭成數上升，即供款額變相加大，不過相信對換樓客而言會有較大幫助，但基於供款額上升，亦需要考慮供款及樓價風險壓力。他又認為，措施會為樓價帶來正面作用，亦相信準買家不會購入平價物業，二手市場方面或會增加換樓，對二手樓價帶來支持，料第四季樓價會趨向平穩。

政府今公布施政報告措施，落實放寬按揭保險上限及壓力測試要求，供款佔收入比率由不高於45%調整至不高於50%，但按揭額外保費將增多；首置人士如未能通過壓力測試，亦能申請承造8成或9成按揭貸款，保費會因應風險因素而作額外調整。

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