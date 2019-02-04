今日的施政報告公布，提高自住物業的按保上限，8成按揭保險的合資格物業價格上限調升至1000萬元，9成按保的合資格物業價格上限為800萬元。但對於政策細節，市民仍有不少疑問，金管局旗下按證公司的發言人，逐一向本報作出回覆。

問︰新制度是否只適用於二手物業？

答︰按證公司指明，新制度只適用於已落成住宅物業。而按證發言人指，「一般而言，樓盤於發出入伙紙及滿意紙後，買家申請按揭時所簽的是現樓按揭契，便合乎已落成物業的定義」，意味一手樓按揭若是行建期的方式，有機會適用於新制。

問︰前幾年做了發展商的「呼吸Plan」，利率不低，現時可否在新制度下轉按？

答︰一如以往，600萬港元或以下物業的八成按揭保險，可申請轉按和套現。在新增適用範圍下物業價值如超過600萬港元，可申請轉按，但不能套現。

問︰有市民剛買了一層1000萬的樓，按舊制只可借6成，現時新制度下可借8成，可否立刻更改按揭計劃？

答︰即使銀行已按舊制批出貸款，若客戶尚未正式提取款項，仍可與銀行商討，更改按揭計劃。但銀行及按證公司若要處理新計劃，便要花一定時間，買家要確保能趕及在成交期前提取貸款，如有必要，或要與原業主商討延長成交期。

問︰若過不到壓力測試，保費需要加多少？

答︰舊有制度下，保費為貸款額的1.5%。而在新制度下，即使貸款人順利通過壓力測試，保費也要加到1.725%。首次置業人士如未能符合壓力測試，仍可申請敍造最高8成或9成按揭貸款，但保費會因應風險因素作額外調整，最多加至貸款額的1.875%。以1000萬樓價、8成按揭為例，如能通過壓測，保費為13.8萬元，如不能通過壓測，保費為15萬元，如果採用攤分方式繳付，假設供款期為30年，每月為416.7元。

記者：廖毅然

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