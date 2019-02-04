金管局公布，今日與香港銀行公會、9間主要銀行，以及香港按揭證券（按證公司）舉行首次會議，籌備設立銀行業中小企貸款協調機制。

會上有銀行問及應否將因支援中小企而重整還款期的貸款界定為「重組貸款」，金管局在會上澄清，根據現有監管指引，「重組貸款」的定義為因借款人財政狀況轉壞或無法按時還款而重新議定還款條件，而經修訂後的還款條件對銀行而言屬於「非商業性」。如果借款人貸款出現短暫逾期，銀行主動修訂還款條件提供支援，而經修訂後的還款條件屬於「商業性」，例如不涉及削減本金，而且適用利率不大幅低於同類貸款當前的市場利率，則這類貸款一般不屬於「重組貸款」，銀行毋須因此而把貸款界定為不良貸款並作出撥備。

此外，與會銀行同意採取以8項措施，扶助中小企，包括：銀行同意善用逆周期緩衝資本要求（CCyB），釋放銀行體系內過去累積的緩衝資本的空間，重點投放於支援中小企；當遇到財政出現困難的中小企時，銀行在合乎風險管理原則下，會積極研究貸款展期或重整還款期；早前銀行銀行推出「中小企融資擔保計劃」保費寬減及利息回贈，銀行會繼續研究是否有空間推出更多優惠，以減輕中小企的財政負擔；銀行正加強內部溝通，讓前線員工緊守審慎風險管理的原則下，盡量以包容的態度處理中小企貸款；銀行澄清不會純粹由於業主向零售租戶提供租務優惠而重估抵押品價值，並調整其貸款額度；銀行按風險為本的原則進行較精簡的客戶盡職審查，方便中小企客戶開立新戶口；銀行樂意考慮向中小企重整供應鏈提供信貸，支援它們重置廠房或建立新廠房；以及香港銀行公會會聯同按證公司設立一個意見收集機制，收集銀行從中小企獲得對政府支援中小企措施的意見，並向當局反映。

金管局在會上重申，中小企是香港經濟重要支柱，銀行應在本身信貸政策和風險管理原則容許下，盡力支持中小企的融資需要。與會銀行明白，在目前經濟環境下，部分中小企可能會遇到財政困難，銀行會按照《香港企業財務困難處理守則》，對遇到財政困難的中小企客戶抱支持態度，加強與客戶溝通，不會貿然撤貸或採取其他影響客戶業務運作的信貸行動。

記者：歐陽偉昉

其他報道：

【季度數據】中人壽首9季保費收入增6.1%

【施政報告】林鄭：放寬首置按揭上限 惟買家仍需通過銀行壓測

【季度數據】安踏首三季其品牌零售金額按年增最多20%

【港股收市】料樓市提早反彈 地產股上升 恒指升160點

【下一個...諾貝爾獎？】馬雲獲福布斯頒發終身成就獎

【施政報告】金管局：未確認樓市進入下行周期不宜放寬監管

【美國法案】邱騰華：個別關稅地位源於基本法 不應迎合大型經濟體

【軌道+物業】越秀地產：期望每年獲取2至3個軌交項目

【施政報告】劉怡翔重申港有步入技術性衰退趨勢