歷史總是驚人的相似，15歲游泳健將、多次上街反送中的陳彥霖之離奇死亡事件，引起各界關注，但原來這種疑似「被自殺」事件，早於十年多前已有內地的「甕安事件」，赫然發現香港的政府、警隊、院校的執政者在應變危機時，根本與內地水平無異，多年來只是五十步笑一百步。

這宗2008年在貴州發生的「甕安騷亂」，緣於一名16歲中學生李樹芬「溺斃」，但由於死因可疑，加上當地警方涉嫌不公正暴力執法，引起群眾的不滿，最終引至整個縣發生騷亂，劇情與當下香港發生的陳彥霖事件非常相似。

當時死者家人「認為」死者被高幹子弟姦殺，但公安卻隱瞞真相，庇護權貴；另一邊廂，貴州省公安廳就「判定」死因無可疑，咬定死者自殺溺水身亡，並聲稱已經兩度驗屍，也未有發現。

事件引發當地居民不滿，引至超過2萬人上街遊行，繼而衝擊縣政府，有人破壞公安局大樓，有人投擲汽油彈，有人燒警車，最終驚動時任中央政治局常委周永康和公安部部長孟建柱，出動武警和公安強力清場，派駐重兵駐守政府部門大樓，也勒令記者禁止到現場採訪。

隨後官員把事件定性為「一起單純的民事案件釀成一起嚴重的打、砸、搶、燒群體性事件」，「被少數別有用心的人員煽動利用，黑惡勢力直接插手，公然向我黨委、政府挑釁」，「影響了全省穩定和貴州形象」，被捕人士被判有期徒刑2至16年不等⋯⋯

上述字眼與當下香港的錄音機政客何其脗合，與今次反修例事件一樣，官媒以「鬥地主」、「樓價高」等話題轉移視線，當時的貴州省委書記石宗源認為，事件背後有「深層次原因」，聲稱市民騷亂是源於經濟原因，開礦、拆遷安置令民眾利益受侵犯。

「至於你信不信，反正我信了。」當時網絡上多個論壇的熱烈討論，不久就被全部刪除，這句調侃內地政府在溫州動車災難發生後的內地俚語，想不到最終也在香港實現了。

對於陳同學的不幸，本欄深感痛心，但諷刺的是，在悲劇被揭發後的第三天，仍有問責官員懵然不知，以一貫官僚作風冷血地低調處理事件。

大灣區國舅

royal.bro.in.law@gmail.com

其他觀點