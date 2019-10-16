特首林鄭月娥發表《施政報告》後，香港總商會即發聲明，力撐房屋及創科人才等措施，主席夏雅朗表示，該會歡迎《施政報告》公布的措施，但要重建香港、修補社會撕裂，「顯然還要下不少工夫」，他又稱，希望《施政報告》提出的措施，是邁向這個目標的堅定一步。

夏雅朗指出，房屋是香港急需解決的重要議題，行政長官計劃在未來三年提供1萬個單位，可望紓緩房屋短缺問題，加快出售居者有其屋計劃下市民可負擔的公屋單位、增建首置上車盤，以及放寬按揭上限，應可讓更多首次置業人士盡快上車。他又稱，欣見政府將研究重建工廠大廈為公營房屋，而這正是該會多年來一直提倡的其中一個方案。

夏雅朗強調，總商會期望政府能夠透過公私營合作和《收回土地條例》，加快開發私人農地和棕地。他促請當局在可行情況下，盡快落實這個多管齊下的策略。夏雅朗提到，港府累積龐大的財政儲備，如今香港面對前所未有的内外挑戰，認同應該審慎動用款項，應對部分根本挑戰，包括房屋、環境、教育及社會議題，而這亦是滿足公眾期望的應行一步。

總商會指，示威活動持續超過四個月，至今尚未平息，令香港企業和市民無論在情緒和經濟上都大受影響。總裁袁莎妮表示，政府早前推出支援中小企的措施，應有助減少企業倒閉，但要避免大規模裁員，香港必須盡快恢復穩定，回復正常。

總商會在過去數年一直提倡有必要訂立規管影響評估機制，袁莎妮表示，這將有助評估政策的利弊，找出潛在問題，及早預防意料之外的後果，同時亦可讓所有持份者參與其中，從而更有信心採納方案。

記者：李哲毅

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