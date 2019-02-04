港股今早高開49點，美國眾議院通過《香港人權與民主法案》，中國外交部指，如有關法案最終通過成法，中方必將採取有力措施堅決反制，恒指曾倒跌71點，但臨近特首公布施政報告，恒指升幅最多曾達194點。不過施政報告意外休會，拖累半日升幅收窄至2點。而施政報告於中午休市時以錄影播出，港股午後升幅擴大。

港股收市升160點或0.61%，報26664點，成交金額823億元，較上日增加8.7%；國指升32點或0.3%，報10532點。

新世界發展（0017）升4.06%，收報10.76元，是升幅最大的藍籌，神華（1088）跌2.75%，收報15.58元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.83%，收報75.05元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻46點；中移動（0941）跌1.06%，收報65.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

施政報告將首次置業人士9成按揭門檻由400萬元升至800萬元，而八成按揭則由600萬元升至1,000萬元，大摩預料對私人住宅需求及樓價有支持，認為對香港地產股影響正面。而花旗亦指，措施會令房價比先前預期更早反彈，可能在2020年2月之前觸底。受消息影響，地產股全線向上，恒地（0012）升2.82%，收報38.25元；新地（0016）升2.95%，收報115.2元；新世界升4.06%；長實集團（1113）升2.58%，收報53.65元；信置（0083）升2%，收報12.26元。

放寬按揭門檻，銀行股亦向上恒生（0011）升0.37%，收報162.4元；匯控（0005）升0.25%，收報60.1元；中銀香港（2388）升1.53%，收報26.6元。

施政報告亦提出，就三條新鐵路包括北環綫、屯門南延綫及東涌延綫，展開詳細規劃及設計。港鐵（0066）曾升5.2%，高見45.75元，收報44.95元，升2.86%。

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