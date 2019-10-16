行政長官林鄭月娥今日在施政報告表示，十分關注中小企在經濟下行時所承受的壓力，除了財政司司長陳茂波之前已公布的一系列支援中小企措施外，施政報告亦提出，向中央爭取政策支持，其一是為希望出口轉內銷的香港企業提供稅務優惠和簡化審批程序；其二是協助本地企業拓展海外，例如一帶一路市場，向有意於海外的中國經貿合作區開拓業務的香港企業，爭取獲得與內地企業相等的鼓勵措施和便利政策。

工總副主席陳祖恒表示，工總歡迎港府協助中小企的措施。在出口轉內銷方面，陳祖恒指出，內地港企所持是來料加工營業執照，如轉營內銷便要另外再申合資格牌照，進口退稅等條件亦可能會不同，如內地相關部門可簡化便捷相關程予，港商便可盡快起動內銷。

海外方面，陳祖恒稱，很多行業的港商其實屬於產業鏈一環，但要到海外開展業務，只能以企業為單位，既要自行適應海外地區的政策，亦難向當地部門爭取便利政策，反過來說，內地中小企也同樣面對類似問題。他認為，如果能以一整條產業鏈去合作區開展業務，一定比中小企單打獨鬥更具競爭力，加上國家出面與當地政府洽商，能更易獲政策支持，因此，如港府可為港商爭取，作為產業鏈一員與其他內地企業一起共同在合作區開展業務，對港商開展新市場更有利。

陳祖恒又指，在中美貿易摩擦之下，港商經營備受壓力，工總已經整裝待發，待政府落實上述措施後便會協助企業推進內銷或海外市場，因此目前最重要是政府能盡快落實措施，加快速度以緩解中小企燃眉之急。