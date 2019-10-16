【美國法案】邱騰華：個別關稅地位源於基本法 不應迎合大型經濟體
文章日期：2019年10月16日 15:46
美國眾議院今晨通過《香港人權及民主法案》，一旦兩院通過並成為法例，每年需要檢視自治情况，檢視香港獨特關稅地位。商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，香港的個別關稅地位是由國家和基本法賑予，並非其他國家賦予，不應因為大型貿易經濟體，迎合它的需求，跟其他國家拍子走。
他指香港貿易主要依靠一國兩制，一視同仁對待各方以保持自由市場。對於扶助商界措施，邱騰華指近大半年與商界作準備，開拓市場和轉型，提供信用保證，短期協助解決銀根問題，包括將中小企信用擔保額提升至九成，以及匯集現有40多個基金共350億元，推出外展服務為商界介紹基金。
邱騰華認為，貿易戰下，現時香港經濟依靠發展地區正在轉變，香港由貿易角色和投資者轉變，為提供專業服務，大灣區和一帶一路正是可以專業服務分一杯羹。
記者：歐陽偉昉
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