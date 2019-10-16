越秀地產（0123）投資者關係部總經理姜永進表示，集團今年起伙拍廣州地鐵發展「軌道+物業」項目（軌交項目），期望未來每年獲取2至3個類似項目，項目佔公司每年投資額約20%至25%，冀公司所佔的可售面積約100萬平方米，相關銷售額可達50億元人民幣。他又期望，五年後軌交項目可佔集團總銷售額約25%，軌交項目所產生的現金流可應付該分部業務需要。

越秀地產首9個月合同銷售額約480.55億元人民幣，按年升約34%，只為今年銷售目標的71%；姜永進表示，今年第三季新盤供應量較少，上半年所取得的地皮項目會在12月推出，強調有信心達成銷售目標。

問及在港發展計劃，姜表示，一定會加大香港投資，集團旗下發展樓面約65萬方呎的油塘項目仍在向城規會處理申建，他直言，過去亦有來港參加投地，而香港項目價格較貴，所以香港地產的比例不會太高，主要作補充業務。他又稱，人民幣貶值下，集團旗下越秀房託（0405）有意配置部分資金到香港。

記者：李哲毅

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