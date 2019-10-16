署理財政司司長劉怡翔就《施政報告》作出回應，指特區政府一直密切留意外圍的政經環境和監察本港經濟狀況，當局亦多次提醒市民香港的經濟正在放緩，有步入技術性衰退的趨勢。

立法會大會將於下周恢復二讀辯論一條條例草案，以落實進一步寬減2018/2019課稅年度的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅。待法例通過後，稅務局便會發出評稅通知書，並將相關稅務寬免在當中反映。

劉怡翔稱，政府會在確保公共財政穩健的前提下，遵照《基本法》的要求，以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，同時實踐理財新哲學，善用盈餘造福社會。

劉怡翔又指，上一個立法年度立法會積壓多項工務工程撥款申請，當中包括28項已獲工務小組委員會支持，但仍有待財務委員會通過的工程項目，總預計工程費用超過700億元，涉及約1.4萬個職位。他希望懇請各位立法會議員回歸理性討論，確保涉及廣大市民福祉的草案及撥款申請能夠早日獲得通過。

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