證監會行政總裁歐達禮明年9月退休，副行政總裁梁鳳儀目前是接任熱門人選，港府今次未有表明公開招聘。前證監會主席及資深大律師梁定邦相信，誦監會一定會國際公開招聘，不一定只是升任副總裁，但證監會中現時也有人才。證監會行政總裁離任，不會對證監工作有影響。

梁定邦認為，歐達禮任內與中證監溝通良好，而香港是國際市場，是否必需會中文是次要，不過是其中一項加分因素。人選必需對金融市場熟悉，有一定的「江湖地位」。

美國眾議院今晨通過《香港人權及民主法案》，規定國務卿需每年向國會提交報告，檢視香港是否有足夠自治，維持獨特於中國的地位。梁定邦認為香港是世貿組織成員，法案也不會影響香港獨特關稅地位，香港本身是跟隨國際上的貿易關稅協定。他認為香港的自由關稅區地位對中國和國際貿易重要，因為香港不受戰略科技出口影響，另外有不少電子貿易經香港進口到內地加工後，再轉口至海外。

梁定邦對中美貿易戰樂觀，因為中國定位多邊制貿易，與歐洲、亞非等地相同，相信美國最終也會回歸多邊關係，而中國也有彈性，幫助世貿組織中有關發展中國家的爭議。香港應該在多邊貿易，和吸引人才方面加強。

記者 歐陽偉昉