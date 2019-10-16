施政報告公布放寬按保計劃的樓價上限後，按揭證券公司旗下按證保險公司宣布詳情，當中首次置業人士如未能符合壓力測試，仍可申請敘造最高8成或9成按揭貸款。

修訂主要是將首次置業人士的9成按揭保險合資格物業價格上限，調高至800萬元；8成按揭保險的合資格物業價格上限調高至1000萬元。欲以高於修訂前的物業價格上限（即8成按揭保險下的600萬元及9成按揭保險下的400萬元）敍造按揭貸款，須繳交額外15%的保險費用，保費可隨每月按揭還款攤分，上述和現有按揭保險產品的供款入息比率統一以50%為上限，並須符合銀行壓力測試。

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不過，按證保險公司指出，首次置業人士如未能符合壓力測試，仍可申請敘造最高8成或9成按揭貸款，其保費會因應風險因素作額外調整。

上述修訂僅適用於已落成物業，所有修訂即日生效。

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