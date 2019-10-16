行政長官林鄭月娥今日公布新一份施政報告。政府表示，關注中小型企業及市民在經濟下行時所承受的壓力， 面對日益嚴峻的經濟狀況，政府除協助香港企業向內地市場推廣產品和服務外，亦正向相關中央部委爭取政策支持，為一些以往以出口為主而希望轉為內銷的香港企業提供稅務優惠和簡化審批程序等，以提升企業進入內銷巿場的競爭力。

另外，為配合和支持香港企業拓展內地和海外市場，財政司司長已於今年宣布向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）和「中小企業市場推廣基金」分別注資20億元和10億元。其中「BUD專項基金」的內地計劃和自貿協定計劃下每家企業的資助上限將分別倍增至200萬元。相信這些措施在協助企業拓展內銷市場之餘，亦可支援他們在與香港有自貿協定的市場發展，包括進駐在這些市場的經貿合作區。

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