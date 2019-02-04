行政長官林鄭月娥今日公布新一份施政報告。為增加土地供應，政府未來會加快規劃，然後運用《收回土地條例》收回私人土地。

林鄭月娥指出，計及剛動工的古洞北╱粉嶺北新發展區、陸續上馬的洪水橋╱厦村和元朗南大型發展項目，加上多個公營房屋計劃及其他公共工程，目前已知會收回的私人土地約700公頃，預計其中400多公頃會在未來五年收回，多於過去五年收回的20公頃。

林鄭提到，留意到近日有個別地產發展商宣布無償提供土地或借出土地作房屋和其他公益用途，主動承擔一份社會責任。政府對此表示歡迎，但這不會影響政府全力推進各項土地供應措施。她呼籲，所有地產發展商支持政府用《收回土地條例》和透過「土地共享先導計劃」發展他們持有的土地作公營房屋或「首置」用途，為解決港人的住屋問題主動作出一點回饋。

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