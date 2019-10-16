隔晚美股受季績支持而上升。港股今早表現反覆微升，一度升近200點，中午收市前升幅收窄。

恒指今早高開49點，報26553點，隨後升幅逐步擴大，曾高見26698點，最多升194點，受特首林鄭月娥未能於上午11時在立法會發表《施政報告》，改為以視像方式發表報告。恒指數於11時後調頭向下，低見26432點，最多跌71點，其後回升。半日收報26505點，上升2點或0.01%，成交金額453億元；國指跌3點或0.04%，報10496點。

騰訊（0700）半日升0.3%，收報329.8元。

傳港府將宣布建設三條新的鐵路延伸線，港鐵（0066）升1.95%，收報44.55元，是升幅最大的藍籌。

神華（1088）跌3.12%，收報15.52元，是跌幅最大的藍籌。

友邦（1299）升0.95%，收報74.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點；中移動（0941）跌1.29%，收報64.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。

內房股跑贏大市，當中二、三線股表現較顯著，金茂（0817）升3.39%，收報5.18元；時代中國（1233）升2.76%，收報13.42元；融創中國（1918）升2.18%，收報35.1元。

周大福（1929）昨日發盈警，今早股價受壓，一度跌至最低見6.06元，見9個月低位，半日下跌5.93%，收報6.19元。

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