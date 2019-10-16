政制及內地事務局局長聶德權出席活動時指出，有許多人憂慮香港正步向「一國一制」，但他反駁，如果香港真的要實行「一國一制」，當初根本毋須修訂逃犯條例。而他認為，本地近月以來的社會運動是源於不同人對「一國兩制」有不一樣的理解，並出現落差。

聶德權續指，當前的問題需要透過溝通解決，透過暴力來達到目的機會為零，要解開這個「結」不能只指責其中一方，再次強調需要對話來尋找落實「一國兩制」的平衡點。

對於港人身分認同，他表示，「香港人」及「中國人」兩個身分並沒有衝突，寄語年青人放遠眼光到大灣區找機會，更指「不是我（政府）設計好行程比你哋（年輕人）去行，而係你哋（年輕人）自己去探索機會」。同場的運房局前局長張炳良後指，其實香港就是大灣區的一部分，政府整天叫人返大灣區，可以想想香港如何在大灣區發揮其優勢。

對於目前的政治問題，張炳良認為，香港問題香港解決，還有政治問題政治問題，並不是用警力。他續以《北風與太陽》去比喻形勢，認為政府應用「陽光」去感化示威者，聽取他們的意見。他又表示，中央其實想香港保留其西化特色，擁抱多元世界，但同時期望中央能夠理解港人對「中國人」及「香港人」兩個身分定位上的差異。

記者：葉子晴

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