美股雖然上升，但美國眾議院通過《香港人權與民主法案》，引發中國外交部發聲明指，如有關法案最終通過成法，中方必將採取有力措施堅決反制，港股今早只輕微高開49點或0.19%，報26553點，成交金額27億元；國指今早低開0點或0.01%，報10499點。

長和（0001）升1.73%，報73.5元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌1.51%，報10.44元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。中移動（0941）升0.91%，報66.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點。

美國眾議院通過香港人權民主法案，將要求每年審查該特別行政區是否充分自治於北京當局，從而根據美國法律可以獲得特殊貿易地位。該法案還規定對「破壞香港基本自由和自治」的責任官員實施制裁。香港政府對美國眾議院通過法案表示遺憾。留意反修例相關股。

特首林鄭月娥今天將發表施政報告，本地地產股方面，新世界發展（0017）升0.58%，報10.4元；長實集團（1113）跌0.57%，報52元；恒地（0012）升0.81%，報37.5元；新地（0016）升0.89%，報112.9元；信置（0083）升0.5%，報12.08元。。

IMF周二發布最新的《世界經濟展望》報告表示，今年世界經濟料增長3%，低於7月估計的3.2%；並將中國今明兩年GDP增幅預測被分別降至6.1%和5.8%。貿易相關股方面，萬洲（0288）升0.66%，報7.61元；申洲國際（2313）升0.28%，報108元；創科實業（0669）升0.17%，報57.8元；瑞聲（2018）無升跌，報45.3元；舜宇（2382）跌0.86%，報115元。

中國9月份M2增長8.4%，增速按月及按年分別高0.2同0.1個百分點，高於市場預期，人民幣貸款增加1.69萬億元多過市場預期。內銀表現平平，工行（1398）無升跌，報5.44元；交行（3328）升0.19%，報5.27元；中行（3988）無升跌，報3.15元；建行（0939）無升跌，報6.26元。

周大福（1929）截至今年9月底的第二季港澳同店銷售跌42%，是自2015財年第一季以來最深跌幅，同時，亦預計上半年錄得約8億至10億元的未變現虧損。開市報6.52元，跌0.91%。

莎莎（0178）公布，莎莎第二季整體零售及批發的營業額按年跌20.8%至16.102億元。而截至九月底的第二季港澳同店銷售按年跌28.5%，營業額按年跌24.1%至13.095億元。開市報1.71元，無升跌。

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