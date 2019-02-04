美股季績支持，三大指數升幅屆乎0.88%至1.23%，港股ADR升79點或0.3%，報26583點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.43%，折合報330.21元；匯控（0005）升1.03%，折合報60.57元；建行（0939）升0.07%，折合報6.26元。

今日焦點股份可留意：

美國眾議院通過香港人權民主法案，將要求每年審查該特別行政區是否充分自治於北京當局，從而根據美國法律可以獲得特殊貿易地位。該法案還規定對「破壞香港基本自由和自治」的責任官員實施制裁。香港政府對美國眾議院通過法案表示遺憾。留意反修例相關股。

特首林鄭月娥今天將發表施政報告，留意本地地產股。

IMF周二發布最新的《世界經濟展望》報告表示，今年世界經濟料增長3%，低於7月估計的3.2%；並將中國今明兩年GDP增幅預測被分別降至6.1%和5.8%。留意貿易相關股。

中國9月份M2增長8.4%，增速按月及按年分別高0.2同0.1個百分點，高於市場預期，人民幣貸款增加1.69萬億元多過市場預期。留意內銀。

周大福（1929）截至今年9月底的第二季港澳同店銷售跌42%，是自2015財年第一季以來最深跌幅，同時，亦預計上半年錄得約8億至10億元的未變現虧損。

莎莎（0178）公布，莎莎第二季整體零售及批發的營業額按年跌20.8%至16.102億元。而截至九月底的第二季港澳同店銷售按年跌28.5%，營業額按年跌24.1%至13.095億元。

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