中美貿易談判雖然略有進展但仍未簽約，市場關注之際，焦點轉移至美股季績，聯合健康保險盈利超出預期，並提高了全年展望，刺激股價急升；強生上調全年營收和盈利預測，而摩通、高盛亦公布績，摩通第三季業績超出預期，而高盛股票銷售和交易業務收入優於預期，均利好股價、推高股指。道指高開23點後，最多曾升332點或1.24%，見9月20日後新高，而標普500指數亦是三周來首次盤中突破3000點。

道瓊斯工業平均指數收漲237點，升幅0.89%，報27024點。標普500指數收漲29點，升幅1%，報2995點。納斯達克綜合指數收漲100點，或1.25%，報8148點。

聯合健康保險升8.1%，報238.59美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻122點，而P&G跌2.37%，報117.2元，拖低道指19點。

科技股方面，蘋果收市報235.32元，跌0.23%，谷歌母公司Alphabet收市報1242.24元，升2%，亞馬遜收市報1767.38元，升1.78%，Facebook收市報188.89元，升3.06%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.12%，報394點。德國DAX指數收漲1.15%，報12629點；法國CAC 40指數漲1.05%，報5702點；英國富時100指數收跌0.03%，報7211點。